De daling van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus heeft 'op zijn minst de bodem bereikt'. Dat zegt Steven Van Gucht, viroloog bij gezondheidsinstituut Sciensano. 'Morgen gaan we alvast een lichte stijging rapporteren.'

Uit de bevestigde coronacijfers die Sciensano vrijdag publiceerde voor de week van 22 tot 28 juni, blijkt dat er in België per dag gemiddeld bijna 352 bevestigde gevallen van covid-19 bijkwamen. In vergelijking met de voorgaande week gaat het nog steeds om 8 procent minder, maar de daling is daarmee beperkt ten opzichte van de voorbije weken. In Vlaams-Brabant is er in dezelfde periode zelfs al sprake van een stijging van de bevestigde besmettingen met 6 procent. In Oost- en West-Vlaanderen blijft de daling beperkt tot amper 1 procent en in het Brussels gewest is het aantal nieuwe gevallen gelijk gebleven.

'Ik denk dat we op zijn minst de bodem bereikt hebben', licht Van Gucht de cijfers toe. 'Dan is de vraag natuurlijk of we gaan stijgen en hoe ver, maar het ziet er zo wel naar uit. Morgen gaan we alvast een lichte stijging rapporteren.'

Drie redenen voor stijging

Dat er een einde komt aan de daling van de coronabesmettingen is volgens de viroloog 'niet onverwacht'. 'Dat de cijfers zouden uitbodemen, was een kwestie van tijd.'

Drie aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Zo is er ten eerste de opkomst van de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus, die voor het eerst werd vastgesteld in India. Volgens Van Gucht gebeurt stilaan 30 à 40 procent van de besmettingen met die mutatie. Ten tweede hebben ook de versoepelingen en daaruitvolgende toegenomen contacten tussen mensen een impact. 'We zitten goed drie weken na het begin van het zomerplan en het kan niet anders dan dat we dat in de cijfers gaan zien.' Als derde aspect wijst de viroloog op de piek van de uitgevoerde coronatesten. 'Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We zitten met een massa meer testen door het reizen. We zien vooral een enorme stijging bij de tieners en twintigers', benadrukt hij. 'Dan ga je ook meer gevallen vinden, die we daarvoor misschien niet gezien zouden hebben.'

'Virus is niet verdwenen'

Het is vooral zaak om de epidemiologische situatie goed op te blijven volgen en te kijken hoe de coronacijfers ook na de piek in het aantal testen blijven evolueren, zegt Van Gucht. 'Belangrijk daarbij is dat de besmettingen niet leiden tot ziekenhuisopnames en overlijdens. De ziekenhuisopnames doen het nog altijd goed. Ze zitten laag en blijven dalen.' De goed vorderende vaccinatiecampagne speelt daarbij een belangrijke rol.

De viroloog hamert wel nog steeds op het belang van voorzichtigheid en zegt dat we moeten blijven beseffen dat het coronavirus nog niet verdwenen is. 'Als we alle voorzichtigheid laten varen, en terugkeren naar een situatie zoals normaal, dan behoort een hele grote vierde golf nog tot de mogelijkheden', zegt hij. 'Het grootste risico zit dan bij de mensen die zich niet laten vaccineren. Dat zijn de mensen die dan opgenomen zouden worden in het ziekenhuis.' Van dat scenario gaat Van Gucht echter niet uit. 'Ik denk niet dat iedereen de voorzichtigheid nu zal laten varen.'

