Op Brussels Airport is maandagochtend een korte en ingetogen plechtigheid gehouden om de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 te herdenken. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder anderen koning Filip en koningin Mathilde, premier Alexander De Croo en vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties Life4Brussels en V-Europe.

Om 7.58 uur, exact 5 jaar nadat op 22 maart 2016 de eerste bom op de luchthaven ontplofte, werden de namen van de zestien dodelijke slachtoffers voorgelezen en werd een minuut stilte in acht genomen, waarna koning Filip symbolisch een krans neerlegde aan de gedenkplaat in de vertrekhal. Vervolgens namen het koningspaar en de premier uitgebreid de tijd om met slachtoffers en nabestaanden te praten.

'We mogen dit niet vergeten'

Een van hen is Philip Migom, die bij de eerste ontploffing op de luchthaven zijn 21-jarige zoon Bart verloor en lid is van Life4Brussels. 'Het is verschikkelijk moeilijk om hier te zijn', zegt hij. Voor zijn gezin is het ook vijf jaar later nog te zwaar om de plechtigheid bij te wonen. 'Maar het is heel belangrijk want we mogen dit niet vergeten.'

Ook Migom had maandagochtend een gesprek met de koning en de koningin, al voor de derde keer sinds maart 2016. 'Ze steunen ons echt en zijn heel geïnteresseerd. Ze geven ons heel veel troost', zegt hij.

Na het vertrek van de hoogwaardigheidsbekleders konden de slachtoffers en nabestaanden, van wie er zowat tachtig aanwezig waren, bloemen en kransen neerleggen aan de gedenkplaat ter ere van de slachtoffers van de aanslagen. Ook het luchthavenpersoneel deed dat.

Op 22 maart 2016 volgde enkele tellen na de eerste ontploffing een tweede explosie. Twee zelfmoordterroristen hadden zichzelf opgeblazen, een derde vluchtte weg. De bom van die laatste bleek de zwaarste lading te bevatten en werd later gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De vertrekhal raakte zwaar beschadigd en de luchthaven bleef twaalf dagen gesloten voor passagiersvluchten.

Kort bezinningsmoment in metrostation Maalbeek

Ook in het Brusselse metrostation Maalbeek is maandagochtend een kort herdenkingsmoment gehouden in aanwezigheid van koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo.

Om 9.11 uur, exact vijf jaar nadat een zelfmoordterrorist in een metrostel dat onderweg was van Maalbeek naar Kunst-Wet zestien dodelijke slachtoffers maakte, werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Dat gebeurde aan de herdenkingswand voor de slachtoffers in het metrostation. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen. Voor en na de plechtigheid namen het koningspaar en de premier en zijn echtgenote de tijd om te spreken met vertegenwoordigers van slachtofferverenigingen en nabestaanden.

Na de middag vindt er nog een officiële herdenkingsplechtigheid plaats aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in de Wetstraat.

Bij de aanslagen in Brussel vielen in totaal 32 doden en meer dan 300 gewonden.

