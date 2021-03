De zaak van de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek zal vanaf 11 mei behandeld worden door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling. Dat meldt Thierry Werts, persmagistraat van het Brusselse hof van beroep.

De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, en ongeveer 340 personen raakten gewond. Beide aanslagen kwamen een viertal maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel IS-terroristen. Drie terroristen, Najim Laachraoui en Ibrahim en Khalid El Bakraoui, lieten die dag het leven, maar in de weken en maanden nadien werden in totaal dertien personen in verdenking gesteld.

In januari had de Brusselse raadkamer geoordeeld dat tien van die dertien verdachten voor het hof van assisen moeten terechtstaan. Het ging om Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, en de broers Smail en Ibrahim Farisi. De drie andere verdachten, Faycal C., Brahim Tabich en Youssef El Ajmi, werden buiten vervolging gesteld.

De zaak moet nu opnieuw beoordeeld worden door de kamer van inbeschuldigingstelling, die definitief zal oordelen over de doorverwijzing van de verschillende verdachten. Op 11 mei zal een kalenderzitting plaatsvinden en de behandeling van de zaak zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren op de zittingen van 21, 22, 23, 24 en 25 juni, en indien nodig op de zittingen van 28 en 29 juni.

Een eventueel assisenproces zou vermoedelijk pas in september 2022 van start kunnen gaan. Intussen hebben zich al 720 mensen burgerlijke partij gesteld in de zaak. (Belga)

