De ministerraad heeft vrijdag de aanpassing van de wet op de kernuitstap uit 2003 goedgekeurd. De jongste twee kernreactoren van het land, Doel 4 en Tihange 3, kunnen daarmee tien jaar langer opengehouden worden.

Dat is aangekondigd tijdens een persconferentie na afloop van de ministerraad. In alle gevallen sluiten er vijf van de zeven kernreactoren, waarvan de eerste in oktober 2022. Een eerste stap naar een levensduurverlenging van de jongste twee reactoren is daarmee nu gezet, een volgende stap is het opstarten van een milieueffectenrapport (MER).

Ook een wetsontwerp over de ontmanteling van de kerncentrales en het kernafval werd goedgekeurd. 'Zowel de ontmanteling van de kerncentrales als het bestaande radioactief afval is de langste, duurste en meest delicate werf die ons land heeft gekend', zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die omwille van een coronabesmetting vrijdag niet fysiek aan de persconferentie kon deelnemen. 'De werken zullen tot minstens 2135 duren en tot 41 miljard euro kosten.'

'Engie betaalt'

Van der Straeten benadrukt dat Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, verantwoordelijk is voor die uitstaande miljardenfactuur en dat dit stevig verankerd wordt in de wet. 'Het wetsontwerp garandeert dat niet de belastingbetaler, maar wel de nucleaire exploitant de kosten op zich zal nemen", klinkt het. Om te voorkomen dat Engie zich geleidelijk zou proberen te ontdoen van de Belgische nucleaire activiteiten en de rekening voor de nucleaire geleidelijke afschaffing op de overheid, en dus op de belastingbetaler, zou afwentelen, zal de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen 'haaientanden krijgen', aldus de minister. De commissie krijgt 'zeer uitgebreide bevoegdheden', geïnspireerd op die van de federale energieregulator CREG.

Voorts is er, zoals eerder al bekendraakte, beslist dat de Belg mee zal bepalen wat er met het radioactieve afval gebeurt. Het gaat om in totaal 5 olympische zwembaden hoogradioactief en langlevend (radioactief tot 300.000 jaar) afval afkomstig van brandstofstaven voor kerncentrales en 60 olympische zwembaden aan laag- en middelradioactief afval (radioactief tot 300 jaar) uit bijvoorbeeld medische toepassingen. De Koning Boudewijnstichting zal een 'grote nationale dialoog' met 'representatieve panels' organiseren en begeleiden, die ongeveer 18 maanden in beslag zal nemen en in het najaar van start zal gaan.

