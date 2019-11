In Aalst dreigt de onbestuurbaarheid nadat CD&V dinsdagavond haar kat stuurde naar de gemeenteraad. De partij is boos omdat burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) de bevoegdheden van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) heeft afgenomen.

De gemeenteraad in Aalst moest dinsdagavond stopgezet worden omdat er niet voldoende gemeenteraadsleden aanwezig waren. Er wordt een nieuwe gemeenteraad samengeroepen, maar voorlopig is niet duidelijk of CD&V daar aanwezig zal zijn. De partij eist eerherstel voor de gedegradeerde Uyttersprot.

De oppositie vindt de impasse 'een spijtige zaak voor alle Aalstenaars', zegt fractieleider Lander Wantens van Groen. 'Het is hoog tijd dat de meerderheid op zoek gaat naar oplossingen in plaats van elkaar met de vinger te wijzen en onderling machtsspelletjes te spelen. Zo krijg je een onwerkbare situatie en dreigt Aalst in onbestuurbaarheid te belanden.'

'Het stadsbestuur is alle legitimiteit kwijt. En dat na amper 11 maanden', reageert SP.A-fractieleider Sam Van de Putte op zijn beurt. 'Dit is onverantwoord, schaamteloos en zeker niet charmant. N-VA, CD&V en Open VLD dragen een belangrijke verantwoordelijkheid.'