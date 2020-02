De geplande carnavalsoptocht in Aalst gaat zondag door, maar start wel een uur later.

De carnalvalsoptocht van Aalst gaat zondag wel degelijk door, maar start door het onrustige weer pas om 14 uur, een uur later dan gepland. Dat heeft burgemeester Christoph D'Haese in De Zevende Dag (Eén) aangekondigd na overleg met de crisiscel.

'We starten om 14 uur omdat tegen dan de gemiddelde windsnelheid tot 40 kilometer per uur zal gedaald zijn', verduidelijkte de burgemeester.

D'Haese herhaalde dat door de storm een aantal veiligheidstips werden meegedeeld aan de deelnemers. De carnalisten worden onder meer verzocht geen losliggende voorwerpen op de praalwagens te plaatsen en de hoogte van twee meter niet te overschrijden.

De burgemeester benadrukte zondag opnieuw dat het carnaval een feest van de vrije meningsuiting is. D'Haese deed in dat verband wel een oproep aan de deelnemers om niet 'te kwetsen om te kwetsen'.

Ondanks de duidelijke richtlijnen gaf de burgemeester toe dat het niet bekend is op welke manier kleine, afzonderlijke groepen carnaval zullen vieren in de straten van Aalst. In overleg met de politie kan een groep uit de stoet gezet worden, aldus D'Haese.

Vandaag zijn de ogen van de wereld gericht op Aalst, nadat de Unesco Aalst Carnaval vorig jaar van de lijst immaterieel cultureel erfgoed had geschrapt. Dat was een gevolg van omstreden Joodse karikaturen die in de optocht te zien waren.

