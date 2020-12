De eerste coronavaccins in België gaan naar drie woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen.

De 96-jarige Jos Hermans is de eerste bewoner van een woonzorgcentrum die maandag het coronavaccin in ons land zal toegediend krijgen. Dat heeft het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands dinsdag bekendgemaakt.

De eerste coronavaccins in België gaan naar drie woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen. De eerste spuitjes worden maandag om 11 uur toegediend, meldt het coronacommissariaat. Het gaat om de enige woonzorgcentra waarvan tot nog toe bevestigd is dat er dit jaar nog gevaccineerd wordt, zegt woordvoerster Caroline Leys.

Het gaat om de woonzorgcentra Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen. De eerste vaccinaties worden maandag toegediend om 11 uur, in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in Puurs, Brussels minister Alain Maron in Sint-Pieters-woluwe en Waals minister Christie Morreale in Bergen.

De vaccins, die bij Pfizer in Puurs worden geproduceerd, worden komende zaterdag geleverd in het UZ Leuven, waar ze zondag om 16 uur ontdooid worden. Daarna worden ze maandag om 8 uur overgebracht naar de drie woonzorgcentra.

De woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen zijn de enige waarvan op dit moment bevestigd is dat er dit jaar nog gevaccineerd zal worden tegen het coronavirus, zegt het coronacommissariaat. De eerste gelukkige wordt trouwens Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Pieters.

