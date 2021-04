Sinds begin 2021 worden elke dag 911 daklozen opgevangen in Brusselse hotels. Alle bedden zijn steeds bezet. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Na de uitbraak van de coronapandemie nam de Brusselse regering al snel het initiatief om enkele hotels op te vorderen en ze te gebruiken als opvangplaats voor de vele Brusselse daklozen. Cijfers van minister-president Vervoort geven aan dat er van maart tot juni 2020 750 bedden ingenomen werden, van juli tot december 2020 waren dat er 650 en sinds 1 januari 2021 worden 911 bedden ingenomen.

'Het is positief dat er van de nood een deugd wordt gemaakt en dat heel wat daklozen opgevangen kunnen worden in de Brusselse hotels. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om deze fel getroffen sectoren te helpen overleven', stelt parlementslid Debaets.

Subsidie hotels

De maatregel wil zowel de daklozen als de hotelsector helpen.

In 2019 bedroeg de bezettingsgraad van de Brusselse hotels 76,5 procent, maar na de uitbraak van covid-19 zakte dat percentage in 2020 naar 21,8 procent. De Brussels Hotels Association sprak voor 2020 van 90 procent inkomstenverlies. Om de toeristische sector te steunen werd er door de Brusselse regering een eventpremie ingevoerd. Op 21 maart 2021 was al voor 6 miljoen euro aan premies toegekend aan 1284 bedrijven. De Brusselse regering keurde op 11 maart ook nog de nieuwe Tetra-premie goed om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen.

