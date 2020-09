Met 90,6 procent van de slachtoffers zijn moslimvrouwen veruit het vaakst slachtoffer van islamofobie in België. Dat stelt het Collectif contre l'Islamophobie en Belgique (CCIB), dat jaarcijfers van zijn onderzoeken bekendmaakte.

In 2019 heeft het CCIB 108 meldingen gekregen van islamofobe incidenten, waarvan 96 hebben geleid tot het openen van een dossier. In tachtig van deze dossiers bleek het volgens het rapport van CCIB effectief om islamofobe handelingen te gaan. Van de 64 gevallen waarin minstens een slachtoffer bekend was, betrof dat in negen van de tien gevallen een vrouw. In bijna negen van de tien gevallen bleken de feiten ook in strijd met de wet, waarbij het in iets meer dan de helft om discriminatie ging (51,3 procent). De andere gevallen gingen over het aanzetten tot haat (16,3 procent), haatdelicten (15 procent) en pesterijen (5 procent), die vooral voorkomen op de werkplekken van slachtoffers.

De incidenten werden vooral in Brussel vastgesteld (36), maar ook online (18), in Wallonië (17) en in Vlaanderen (3). Het CCIB wil bewustwording creëren rond het thema bij de media en politici en organiseert in dat kader vanaf vrijdag een reeks conferenties en debatten samen met andere organisaties zoals le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (Mrax), l'Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB) en een panel van Brusselse journalisten.

