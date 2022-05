80-plussers en bewoners woonzorgcentra kunnen tweede booster krijgen

Bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar kunnen een tweede boostervaccin tegen het coronavirus krijgen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid vrijdag beslist.

Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Aan Vlaamse kant zullen de betrokken ouderen – het zou gaan om 400.000 tot 450.000 personen – in de loop van de komende weken een uitnodiging krijgen voor zo’n tweede boosterdosis. De vaccinatiecentra schalen ook opnieuw op en zouden binnen de twee à drie weken klaar zijn om de doelgroep te vaccineren.

De ministers van Volksgezondheid lijken daarmee een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) naast zich neer te leggen. Die raad leverde op vraag van de taskforce vaccinatie eerder deze week zijn advies over de tweede boosterprik af. De Hoge Gezondheidsraad stelde daarin dat het voorlopig niet nodig was om het tweede boostervaccin aan te bieden aan de algemene bevolking, en ook voor de groep van 80-plussers of bewoners van woonzorgcentra werd een systematische tweede booster niet aanbevolen.

‘Zinvol’



De IMC Volksgezondheid zet het licht nu toch op groen. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) is het toch zinvol om de tweede booster aan te bieden aan de kwetsbare groep van rusthuisbewoners en 80-plussers. ‘Zij zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van covid-19. Hun immuniteit kan door hun leeftijd al minder optimaal zijn en in woonzorgcentra schuilt nog altijd het gevaar van een uitbraak om de hoek, waarbij het virus snel kan rondgaan. Bovendien heeft deze groep bij de vorige campagne als eerste zijn booster gekregen, waardoor er bij hen al de meeste tijd verstreken is sinds hun laatste immuniteitsboost’, legt Beke uit.

Een tweede booster voor de algemene bevolking is nog niet aan de orde. ‘Voor onze jongere bevolking zijn de risico’s bij een covid-besmetting kleiner en schatten we een tweede booster op dit moment nog als onvoldoende nuttig in’, aldus Beke.

Wallonië anders

In Wallonië zal de aanpak wat anders zijn. De mensen die een tweede booster willen krijgen en aan de voorwaarden voldoen, zullen dat wel op individuele basis kunnen doen. Maar als de epidemiologische situatie hetzelfde blijft, zal de vaccinatiecampagne pas beginnen na de zomer, laat het kabinet van Waals miniser Christie Morreale weten.