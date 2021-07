In de nacht van 4 op 5 juli 1941 stalen twee voormalige Belgische piloten van de Belgische luchtmacht, Léon Divoy en Mike Donnet, een vliegtuig om naar het Verenigd Koninkrijk te vliegen en de strijd tegen de Nazi's voort te zetten na de Belgische capitulatie. Hun heldhaftige 'ontsnapping' wordt zondag herdacht.

De twee Belgen namen deel aan de militaire campagne van mei 1940, die na achttien dagen eindigde in de nederlaag van het Belgische leger tegen de Wehrmacht.

Donnet en Divoy wilden echter blijven vechten tegen de Duitsers. Ze ontdekten een vliegtuig, een gesaboteerde SV-4b, in een hangar van het kasteel van Terblock, in de buurt van het door de Duitsers bezette Hoeilaart. Het vliegtuig was het eigendom van majoor en baron Thierry d'Huart.

Drie maanden lang voerden de twee Belgen 's nachts stiekem reparaties uit. In de nacht van 4 op 5 juli 1941 vertrokken de twee dan met hun SV-4 richting het Verenigd Koninkrijk. Ze slaagden er na twee uur vliegen in om, zonder gevat te worden door de Britse gevechtsvliegtuigen, te landen in een veld in Thorpe-le-Soken, op 22 kilometer van Ipswich, in het district Essex.

Mike Donnet

Donnet vervoegde op 24 juli 1941 de Royal Airforce (RAF) en zou 375 oorlogsmissies uitvoeren met verschillende types gevechtsvliegtuigen. Hij was ook bevelvoerder van het 350th Squadron, het eerste Belgisch squadron in het Verenigd Koninkrijk in 1947 en kreeg een prestigieuze Britse onderscheiding, het Distinguished Flying Cross (DFC).

Na de oorlog had hij verschillende leidinggevende functies in de Belgische luchtmacht, alvorens stafchef te worden van de tweede geallieerde tactische luchtmacht (2 ATAF) van de NAVO en de verantwoordelijke voor het luchtverdediging in West-Europa. In 1963 werd hij benoemd tot adjunct-generaal van de stafchef van het leger. In 1972 werd luitenant-generaal Donnet aangesteld als Belgische militaire vertegenwoordiger bij de NAVO. Hij ging op 1 juli 1975 op pensioen.

Donnet overleed in augustus 2013 op 96-jarige leeftijd. Baron Mike Donnet had meer dan 5.000 vlieguren op zijn palmares. Hij beschreef zijn 'ontsnapping uit België' en zijn oorlogsmemoires in een boek dat in 1968 werd uitgegeven, getiteld 'J'ai volé la liberté'.

Léon Divoy

Léon Divoy werd op 26 juli 1941 ingelijfd bij de RAF. Hij werd echter op 4 april 1942 gevangengenomen door de Duitsers tijdens een operatie in Frankrijk. Hij werd opgesloten in het krijgsgevangenkamp Stalag Luft III in Polen, en mist daar ei zo na de 'Great Escape'.

Hij beëindigde zijn militaire carrière in 1952 en ging aan de slag bij luchtvaartmaatschappij Sabena, waar hij boordcommandant was tot 1972. Divoy overleed op 7 februari 1977.

Hij pende het verhaal van de tocht naar het VK neer in het boek 'Cap 300', verwijzend naar de richting die de twee volgden tijdens de vlucht. Een replica van de SV-4b waarmee Donnet en Divoy hun tocht maakten, bevindt zich in het Brussels Air Museum in het Jubelpark.

Eerbetoon

Zondag vliegt een formatie van SV-4's vanuit de luchthaven Deurne over het kasteel Terblock als eerbetoon voor de heldendaad van de twee piloten.

De twee Belgen namen deel aan de militaire campagne van mei 1940, die na achttien dagen eindigde in de nederlaag van het Belgische leger tegen de Wehrmacht. Donnet en Divoy wilden echter blijven vechten tegen de Duitsers. Ze ontdekten een vliegtuig, een gesaboteerde SV-4b, in een hangar van het kasteel van Terblock, in de buurt van het door de Duitsers bezette Hoeilaart. Het vliegtuig was het eigendom van majoor en baron Thierry d'Huart. Drie maanden lang voerden de twee Belgen 's nachts stiekem reparaties uit. In de nacht van 4 op 5 juli 1941 vertrokken de twee dan met hun SV-4 richting het Verenigd Koninkrijk. Ze slaagden er na twee uur vliegen in om, zonder gevat te worden door de Britse gevechtsvliegtuigen, te landen in een veld in Thorpe-le-Soken, op 22 kilometer van Ipswich, in het district Essex. Donnet vervoegde op 24 juli 1941 de Royal Airforce (RAF) en zou 375 oorlogsmissies uitvoeren met verschillende types gevechtsvliegtuigen. Hij was ook bevelvoerder van het 350th Squadron, het eerste Belgisch squadron in het Verenigd Koninkrijk in 1947 en kreeg een prestigieuze Britse onderscheiding, het Distinguished Flying Cross (DFC). Na de oorlog had hij verschillende leidinggevende functies in de Belgische luchtmacht, alvorens stafchef te worden van de tweede geallieerde tactische luchtmacht (2 ATAF) van de NAVO en de verantwoordelijke voor het luchtverdediging in West-Europa. In 1963 werd hij benoemd tot adjunct-generaal van de stafchef van het leger. In 1972 werd luitenant-generaal Donnet aangesteld als Belgische militaire vertegenwoordiger bij de NAVO. Hij ging op 1 juli 1975 op pensioen. Donnet overleed in augustus 2013 op 96-jarige leeftijd. Baron Mike Donnet had meer dan 5.000 vlieguren op zijn palmares. Hij beschreef zijn 'ontsnapping uit België' en zijn oorlogsmemoires in een boek dat in 1968 werd uitgegeven, getiteld 'J'ai volé la liberté'. Léon Divoy werd op 26 juli 1941 ingelijfd bij de RAF. Hij werd echter op 4 april 1942 gevangengenomen door de Duitsers tijdens een operatie in Frankrijk. Hij werd opgesloten in het krijgsgevangenkamp Stalag Luft III in Polen, en mist daar ei zo na de 'Great Escape'. Hij beëindigde zijn militaire carrière in 1952 en ging aan de slag bij luchtvaartmaatschappij Sabena, waar hij boordcommandant was tot 1972. Divoy overleed op 7 februari 1977. Hij pende het verhaal van de tocht naar het VK neer in het boek 'Cap 300', verwijzend naar de richting die de twee volgden tijdens de vlucht. Een replica van de SV-4b waarmee Donnet en Divoy hun tocht maakten, bevindt zich in het Brussels Air Museum in het Jubelpark. Zondag vliegt een formatie van SV-4's vanuit de luchthaven Deurne over het kasteel Terblock als eerbetoon voor de heldendaad van de twee piloten.