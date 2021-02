De regering investeert dit jaar eenmalig 78 miljoen euro extra in de beveiliging van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE).

Dat heeft de federale ministerraad beslist.

Concreet gaat het bijvoorbeeld om extra beschermingen tegen diefstal van nucleair materiaal, terreur en aardbevingen. De investeringen zijn onder meer het gevolg van verplichtingen uit internationale verdragen, die in 2005 gewijzigd zijn naar aanleiding van de aanslagen van 9/11 in de VS. Het gaat om een eenmalige investering van 78 miljoen euro, die bovenop de jaarlijkse dotatie voor de nucleaire instellingen komt.

Het SCK en het IRE krijgen samen met NIRAS elk jaar samen ongeveer 113 miljoen euro. Myrrha, het onderzoeksproject dat geleid wordt door het SCK, krijgt in 2021 31 miljoen euro toegestopt.

'Nucleair wordt duurder'

'78 miljoen euro is een bom geld', zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die er een bijkomende reden in ziet om snel over te schakelen naar hernieuwbare energie.'De risico's verbonden aan nucleair vragen gigantische maar ook noodzakelijke veiligheidsinvesteringen. Nucleair wordt door internationaal strengere veiligheidseisen steeds duurder, terwijl hernieuwbare energie steeds goedkoper wordt. Kernenergie is één van de allerduurste energievormen waarvan de kosten alleen maar in stijgende lijn gaan.'

Het dossier wordt voorgelegd aan de begrotingscontrole van dit jaar.

