In Luik zijn sinds 18 januari drie vliegtuigen geland met samen 75 ton goederen zoals kleren, kleine elektroapparaten en basisproducten. De vluchten waren rechtstreeks afkomstig uit Kashgar, de tweede grootste stad in Xinjiang. Die West-­Chinese regio is berucht voor haar gevangenkampen waar Oeigoeren dwang­arbeid verrichten. Ecolo-Ka­mer­lid Samuel Cogolati vreest in De Tijd dat de producten gemaakt werden in die kampen.

De drie rechtstreekse vluchten tussen Kashgar en Luik vervoerden elk zowat 25 ton aan goederen, bevestigt luchthavenwoordvoerder Christian Delcourt. Ze worden uitgevoerd door de Maltese maatschappij AirX, in opdracht van, volgens de Chinese staatsmedia, het logistieke bedrijf Xinjiang Tianshun Co. De connectie met Luik zou de opening betekenen van een nieuw kanaal voor luchttransport naar de Europese markt. Volgens Cogolati is het alarmerend dat het transportbedrijf publiekelijk de steun geniet van het gecontesteerde bouw- en constructie-bedrijf van Xinjiang (XPCC). Dat is vorig jaar door de EU gestraft voor zijn verantwoordelijkheid in "ernstige overtredingen van de mensenrechten in China, specifiek de arbitraire gevangenschap op grote schaal en het systematische gebruik van dwangarbeid". Of de producten daadwerkelijk afkomstig zijn uit de kampen is niet bekend, maar Cogolati noemt het "schandalig" dat er geen striktere wetgeving over bestaat. Hij verwijst naar de VS, waar een verbod geldt om goederen uit Xinjiang te importeren, tenzij de invoerder nadrukkelijk kan aantonen dat er geen dwang­arbeid aan te pas kwam. China plaatste Cogolati vorig jaar nog op een zwarte lijst van mensen die het land niet meer in mogen, omdat het Kamerlid een voorstel van resolutie had ingediend om het lot van de Oeigoerse minderheid in China als genocide te bestempelen.