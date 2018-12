7.500 euro voor wie woning sloopt en heropbouwt

Wie niet in een van de dertien Vlaamse steden woont waar een verlaagd btw-tarief van 6 procent geldt voor het afbreken en heropbouwen van een woning, kan in 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Het gaat om een forfaitaire premie van 7.500 euro. De Vlaamse regering heeft in 2019 15 miljoen euro voorzien.

'Met onze eigen Vlaamse BTW-korting geven wij elke Vlaming die een vervallen woning vervangt door een energie-efficiënte nieuwbouw een duwtje in de rug', aldus Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein (Open VLD). 'Tegelijk verlagen we het energieverbruik in Vlaanderen én verbeteren we de kwaliteit van onze woningen.'

Wie een woning afbreekt en heropbouwt krijgt in dertien Vlaamse steden een verlaagd btw-tarief van 6 procent in plaats van het gewone tarief van 21 procent. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein had die regeling graag uitgebreid naar het hele Vlaamse gewest, maar de strikte Europese regelgeving laat een dergelijke uitbreiding vandaag echter niet toe, klinkt het.

Het Vlaamse gebouwenpark is volgens Tommelein immers relatief oud, met veel woningen die energetisch in erg slechte staat zijn. Zowat 30 procent van de eengezinswoningen en 15 procent van de appartementen dateren zelfs van voor de Tweede Wereldoorlog.

Aan de premie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Enkel particulieren die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor sloop én heropbouw en die geen aanspraak kunnen maken op de zes procent btw, kunnen de premie aanvragen. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld.