Zowat 600 Vlamingen hebben de voorbije dagen ten onrechte een uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren, door een fout in de selectiefilter van het systeem dat de uitnodigingen verstuurt. De 'gelukkigen' worden niet afgebeld en krijgen hun vaccinatie op de voorgestelde datum.

Dat meldt VTM NIEUWS en het nieuws wordt aan Belga bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De uitnodiging voor vaccinatie wordt normaal op verschillende manieren verstuurd: sowieso via brief, maar, als die contactgegevens beschikbaar zijn, ook per sms of per mail. Omdat het afgelopen week snel moest gaan, werd voor volgende week gekozen om enkel eerstelijnszorgverleners uit te nodigen waarvan een mail en gsm-nummer beschikbaar was, aangezien een brief versturen langer duurt.

In sommige regio's waren daar echter niet genoeg eerstelijnszorgverleners bij, waardoor het systeem ook mensen uitnodigde uit de brede bevolking. Eerstelijnszorgverstrekkers waarvan het gsm-nummer of e-mailadres niet gekend was, kregen dus nog geen uitnodiging.

'Probleem van de baan'

In totaal gaat het om iets meer dan 600 Vlamingen die voortijdig werden uitgenodigd voor de vaccinatie, op een totaal van 20.000 uitnodigingen, aldus Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die mensen mogen ook gewoon hun vaccin laten zetten op de datum van hun uitnodiging. 'Die 600 mensen afbellen of allemaal een mail sturen om hen te zeggen dat ze toch niet mogen komen, zou niet efficiënt zijn', vertelt Moonens, die benadrukt dat het euvel ook niet voor problemen zal zorgen in het vaccinatieproces. Het probleem is intussen ook al van de baan, de verschillende centra die instaan voor de uitnodigingen passen die bewuste manier van selecteren, op basis van e-mail en gsm-nummer, voorlopig niet meer toe.

