Na twee protestacties heeft de Brusselse politie zaterdagavond een 60-tal milieuactivisten van Extinction Rebellion administratief aangehouden.

De laatste arrestaties vonden rond 19.45 uur plaats. Een ander deel van de betogers was eerder al mogen vertrekken nadat de politie hun identiteit had kunnen noteren.

De milieuactivisten hadden eerder zaterdagnamiddag al twee acties gehouden. Zowel op het Beursplein als in de Nieuwstraat hadden ze een vijftal minuten stilgestaan en hun protestborden getoond. Die acties verliepen rustig en zonder incidenten. Bedoeling was om de actie af te sluiten aan de Finance Tower.

Eerder deze week waren de letters 'Finance' al van de toren verwijderd en zaterdag was het de bedoeling die te vervangen door het woord 'Resilience', waarbij elke letter stond voor één van de bewegingen die Extinction Rebellion steunt.

Het lukte de actievoerders niet om de letters ook op de muur van het gebouw aan te brengen, want dat werd door de politie niet toegelaten. Toen de betogers vervolgens in optocht naar de Wetstraat wilden trekken, werden ze vrijwel meteen tegengehouden door de politie. De actievoerders kregen de keuze om ofwel hun identiteit te laten noteren en hun protestmateriaal achter te laten om vervolgens te kunnen vertrekken, of te blijven en gearresteerd te worden.

Een groot deel van de betogers koos voor de eerste optie en werd druppelsgewijs uit de omsingeling gelaten, maar een 60-tal activisten koos ervoor om opgepakt te worden. Zij zullen later vanavond of in de loop van de nacht vrijgelaten worden.

