60.000 mensen wonen concert en vuurwerk bij in Jubelpark

In het Jubelpark hebben zich donderdagavond ongeveer 60.000 mensen verzameld voor het concert en het vuurwerk die de afsluiters vormden van de nationale feestdag. Dat meldt de Brusselse politie. Koning Filip en koningin Mathilde woonden het vuurwerk bij, in gezelschap van prinses Eleonore, en prinsen Gabriël en Emmanuel. De koning sprak net voor het vuurwerk nog even de massa toe vanop het podium.

De voorbije jaren vond het vuurwerk steevast op het Paleizenplein plaats, maar dit jaar werd er uitgeweken naar het Jubelpark. Daar werd ook voor het eerst het gratis concert ‘België viert feest!’ georganiseerd. Vanaf 21.00 uur traden er verschillende artiesten op, zoals Alice on the roof, Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Pommelien Thijs en Yong Yello. Presentatoren van verschillende Belgische zenders praatten het feest aan elkaar.

Kort voor 23.00 uur verschenen het vorstenpaar en drie van hun kinderen op het podium, waarna koning Filip kort het publiek toesprak.

Koningin Mathilde en koning Filp met prinses Eléonore, prins Gabriël en prins Emmanuel @Belga

‘Goedenavond aan iedereen en een fijne nationale feestdag’, zei de vorst. ‘We zijn blij om met jullie hier te zijn en om te kunnen vieren, met jullie en met de artiesten. Dank aan de artiesten voor deze prachtige avond en aan jullie allemaal om hier zo talrijk te zijn. Bedankt om hier met zovelen te zijn om deze mooie nationale feestdag te vieren, we zijn blij om hier met jullie te zijn. Vive la Belgique, leve België, es lebe Belgien!’

De korte toespraak van de koning werd op luid gejuich en applaus onthaald.