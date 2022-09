55 magistraten laten zich dit weekend opsluiten in gevangenis van Haren

Dit weekend laten 55 magistraten zich vrijwillig opsluiten in de nieuwe gevangenis van Haren. Bedoeling is dat ze ervaren hoe het is om in een gevangenis te leven en wat de psychologische impact ervan is. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), het Gevangeniswezen en het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

De deelnemende magistraten – strafrechters, onderzoeksrechters, procureurs en gerechtelijk stagiairs – hebben zich vrijwillig opgegeven. Ze worden aan hetzelfde regime van een echte gedetineerde onderworpen. Daarbij moeten ze de bevelen en instructies van het gevangenispersoneel opvolgen.

De magistraten worden opgesloten van zaterdagochtend 9.00 uur tot en met zondagnamiddag. Tijdens die periode kunnen ze hun mobiele telefoon niet gebruiken maar hebben ze wel de mogelijkheid om, net zoals echte gedetineerden, bezoek van familie te ontvangen. De magistraten doorlopen de normale dagplanning van gedetineerden, krijgen dezelfde maaltijden en hebben dezelfde verplichte activiteiten. Zo zullen ze in onder meer de keuken en de wasserij werken. Om 22.00 uur gaan de lichten uit.

Deelnemers voor wie de ervaring te veel wordt, kunnen het stopwoord ’terminum’ gebruiken en de opsluiting stopzetten.

‘Enerzijds kan het gevangenispersoneel zich voorbereiden op de echte ingebruikname van de gevangenis op 30 september. Anderzijds krijgen magistraten inzicht in het dagelijkse leven van gedetineerden en hoe het er aan toe gaat in een gevangenis. Dit zal hen ongetwijfeld helpen bij de afweging of vrijheidsberoving de beste oplossing is voor iemand die iets heeft mispeuterd’, verklaart Van Quickenborne.

De nieuwe gevangenis van Haren zal de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael vervangen en heeft een capaciteit van 1.190 gedetineerden. Het gaat om een gevangenisdorp, met kleinere gebouwen en aparte leefeenheden met telkens dertig plaatsen. Zo kunnen de gedetineerden worden gediversifieerd volgens hun profiel en leeftijd. De leefeenheden worden aangepast aan de noden van de doelgroep.