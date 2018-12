50-tal arrestaties bij protesten gele hesjes in Brussel

We controleren iedereen die naar Brussel komt om deel te nemen aan de actie van de 'gele hesjes', zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. 'Wie verdachte of gevaarlijke voorwerpen bij heeft, wordt administratief aangehouden. Voorlopig gaat het om een vijftigtal personen.' De Brusselse politie is zaterdag zowel in uniform als in burger in groten getale aanwezig op het terrein en houdt de situatie ook via de sociale media nauw in de gaten. Voorlopig is alles nog rustig in de hoofdstad.

Als gevolg van het protest van de 'gele hesjes' in Brussel, is zaterdag de metrohalte Park afgesloten. De metro's stoppen niet in die halte, maar rijden voor de rest wel normaal. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB.

Nog volgens de MIVB is er forse hinder op de buslijnen 21, 27, 49, 50, 60, 78 en 80. De trams rijden wel normaal. In Brussel wordt ook de Reyers-Centrumtunnel afgesloten voor het verkeer dat van de E40 komt, zegt Brussel Mobiliteit op Twitter. De Brusselse politie vraagt ten slotte de omgeving van de Europese wijk te vermijden, omdat er wegen zijn afgesloten.