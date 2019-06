Vijftig jaar geleden won Eddy Merckx zijn eerste Tour de France. VRT-journalist Johny Vansevenant schreef over dat wonderlijke wielerseizoen een prachtig boek.

Op de laatste pagina's van 1969 - Het jaar van Eddy Merckx van Johny Vansevenant staan twee foto's. Op de ene steekt Merckx de armen de hoogte in wanneer hij op 15 juli 1969 in Mourenx-Ville Nouvelle met grote overmacht een legendarische Pyreneeënrit wint. Op de andere maakt een jongen precies hetzelfde zegegebaar. Hij zit niet op een koersfiets, maar op een varken. Het is de elfjarige Johny, op de kleine boerderij van zijn ouders in het West-Vlaamse Lichtervelde, gelukkig omdat Eddy Merckx zonet de Tour de France heeft gewonnen.

