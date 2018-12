'50 jaar De Zwarte Panter: een galerie uit liefde geboren'

In de jaren zestig van de vorige eeuw hielden in Antwerpen Rosse Leila en zwarte Lola het voor bekeken. Ze hadden er genoeg van de mannen van op hun rug te bekijken en trokken weg uit hun bordeel De Zwarte Panter. Het pand werd kort daarna voor een civiel prijsje verhuurd aan een jonge student van de Academie voor Schone Kunsten, Adriaan Raemdonck (Pepingen, 1945) die er hals over kop een tentoonstellingsruimte, het woord galerie was nog te elitair, begon met de bedoeling er werk te tonen van zijn medestudenten.

...