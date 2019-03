5 opiniemakers over onze meningsverschillen: 'Op de duur heeft iedereen oogkleppen op'

Met het debatproject 'Het grote gelijk' wil Knack u uit uw filterbubbel helpen. Maar slagen opiniemakers er zelf in om verder te kijken dan hun eigen gelijk? En hoe beoordelen zij de staat van het publieke debat in Vlaanderen? We vroegen het aan vijf vooraanstaande stemmen.