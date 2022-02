De verzekerde schade na de wateroverlast van afgelopen zomer bedroeg 47 miljoen euro in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele.

Vorig jaar werd al een akkoord gesloten tussen de verzekeraars en de Vlaamse overheid. Om hun solvabiliteit te beschermen, voorziet de wet immers in plafonds in de tussenkomst van verzekeraars bij grote natuurrampen. De verzekeringsmaatschappijen zijn bereid om meer bij te dragen dan de verzekeringswet oplegt. De overheid dekt het verschil.

'Voor de verzekerde schade die geleden werd in Vlaanderen gingen we uit van een budgettair scenario van 79 miljoen euro voor rekening van de Vlaamse overheid', stelt Diependaele. 'Nu alle schadeclaims werden ingediend bij de verzekeraars, klokken we af voor de getroffen gebieden op een bijdrage vanuit Vlaanderen van 30,6 miljoen euro. Uiteraard is dit nog steeds een aanzienlijk bedrag en gaat er veel menselijk leed achter schuil.' Samen met de andere gewesten loopt de totale schade op tot bijna 2 miljard euro.

Vorig jaar werd al een akkoord gesloten tussen de verzekeraars en de Vlaamse overheid. Om hun solvabiliteit te beschermen, voorziet de wet immers in plafonds in de tussenkomst van verzekeraars bij grote natuurrampen. De verzekeringsmaatschappijen zijn bereid om meer bij te dragen dan de verzekeringswet oplegt. De overheid dekt het verschil. 'Voor de verzekerde schade die geleden werd in Vlaanderen gingen we uit van een budgettair scenario van 79 miljoen euro voor rekening van de Vlaamse overheid', stelt Diependaele. 'Nu alle schadeclaims werden ingediend bij de verzekeraars, klokken we af voor de getroffen gebieden op een bijdrage vanuit Vlaanderen van 30,6 miljoen euro. Uiteraard is dit nog steeds een aanzienlijk bedrag en gaat er veel menselijk leed achter schuil.' Samen met de andere gewesten loopt de totale schade op tot bijna 2 miljard euro.