Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil beter betaald verplegend personeel en meer handen in onze ziekenhuizen. Daarom maakt hij 43 miljoen vrij voor gespecialiseerde verpleegkundigen, kondigt hij aan bij Sudinfo.

In overleg met de sociale partners is onder de vorige regering een nieuw functiemodel (IFIC) voor zorgpersoneel ontwikkeld. 'Het doel van deze functieclassificatie was om zorgverleners te betalen op basis van taken en niet meer op basis van het diploma. Sinds de start van de legislatuur hebben we via sociale akkoorden een half miljard aan dit nieuwe model besteed', zegt minister Vandenbroucke. 'Een aanzienlijk bedrag dat de meeste lonen verbetert, zeker de lonen op instapniveau, een van de doelstellingen van de hervorming.'

Maar voor de gespecialiseerde verpleegkundigen was er geen voordeel. 'Er was een anomalie voor hen: het IFIC-systeem valoriseerde hun specialisatie niet genoeg, terwijl gespecialiseerde verpleegkundigen vooral werken in de eerstehulp- en intensive care-diensten en deze diensten een sleutelrol spelen in de pandemie', legt de minister uit. 'Ik stel voor om het probleem te verhelpen door een forfaitair bedrag in te voeren dat de goedgekeurde specialisaties herwaardeert. Het voorstel is 2.500 euro bruto meer per jaar voor gespecialiseerde verpleegkundigen met een beroepstitel en 833 euro bruto meer per jaar voor gespecialiseerde verpleegkundigen met een specifieke beroepskwalificatie.'

Deze som wordt toegekend vanaf januari 2022 en gebeurt met terugwerkende kracht.

