Bij rellen in Anderlecht zijn zaterdagavond zeker 43 mensen opgepakt. Dat maakte de politie van de zone Brussel-Zuid bekend. De rellen ontstonden bij een protest tegen de dood van een 19-jarige jongeman vrijdagnacht na een politieachtervolging.

De politie zegt dat ze de situatie onder controle heeft, maar blijft wel nog actief op het terrein, tot een stuk in de nacht.

Op beelden op onder meer Bruzz is te zien hoe jongeren met stenen gooiden en politievoertuigen beschadigden. Ook enkele ruiten van bushokjes sneuvelden. Sommige media melden dat een relschopper een dienstwapen van een agent te pakken kreeg. De feiten speelden zich af in de buurt van het metrostation Clemenceau en het Raadsplein in Anderlecht.

De rellen kwamen er na de dood van een jongeman bij een politieachtervolging vrijdagnacht. De 19-jarige Adil sloeg op de vlucht voor een controle en reed met zijn scooter frontaal tegen een politiewagen. Op sociale media verschenen al snel, onder de hashtag #justicepouradil, oproepen om samen te komen. Ook vrijdagnacht was het al onrustig in de buurt. Daarnaast vermoedt de politie dat ook de lockdownmaatregelen van de jongste weken, in combinatie met het mooie weer, de gemoederen bij de jongeren hebben verhit.

De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, zei zaterdagavond dat de familie van het slachtoffer niets te maken heeft met de oproep om op straat te komen. Integendeel, de familie roept op tot kalmte, zei hij. De burgemeester verzekerde ook nog dat iederen binnen de lokale gemeenschap, gemeentebestuur en politiediensten, getroffen zijn door het overlijden van de tiener. 'Zij die verantwoordelijk zijn voor het straatgeweld, bewijzen hem geen eer', klonk het.

