In Antwerpen hebben zondag zo'n 420 mensen van verschillende milieu- en burgerbewegingen een mars voor een beter klimaatbeleid gehouden. Dat verliep rustig en in een gemoedelijke sfeer.

De deelnemers vragen een ommekeer naar een eerlijk milieu- en klimaatbeleid en een transitie naar een klimaatneutrale en gezonde industrie en haven. Ze willen dat dat de overheid de mate van PFOS/PFAS-vervuiling grondig meet, de vervuilde grond opkuist en de vervuiler hiervoor laat betalen. De manifestanten vragen ook dat slachtoffers van verontreiniging correct vergoed worden, dat de gezondheid van mensen op de eerste plaats wordt gezet en de controle op de industrie wordt opgedreven om dit soort vervuilingen te vermijden voor de toekomst.

'Heel veel vragen'

'Ik was vandaag liever ergens anders geweest', zegt Sascha Reunes van burgerbeweging Grondrecht. 'Maar het is voor onze kinderen, onze toekomst, dat we hier vandaag massaal zijn samengekomen. Ik zit met heel veel vragen in mijn hoofd, hoe is het mogelijk dat we met zo'n georganiseerde onverantwoordelijkheid van beleidsmensen geconfronteerd worden? Welke beleidsmaker heeft het halve hart én genoeg lef om recht te staan en verantwoordelijkheid te nemen? In de perimeter rond 3M wonen één miljoen mensen! Zij verdienen dat.'

De mars werd ook gesteund door verschillende landbouwers van Boerenforum, dat zich focust op agro-ecologische en sociaal rechtvaardige landbouw. 'Boeren moeten vergoed worden voor de verliezen die ze lijden door de grondvervuiling', zegt Tijs Boelens van Boerenforum.

Onderbemande milieudiensten

Ook vanuit vakbondkringen werd de mars gevolgd. 'Wat er nu met PFOS gebeurt, is ook onze bekommernis', zegt Ivo Janssen van ABVV Chemie. 'We vragen meer zorg voor de medewerkers die aan de slag zijn op het Oosterweelwerf. Waarom zijn er geen lozingsvergunningen voor PFOS, maar laat men wel toe dat er geloosd wordt met PFOS? De milieudiensten in Vlaanderen zijn onderbemand, hier moet dringend wat aan gedaan worden.'

Uiteindelijk waren er deelnemers van de organiserende burgerbewegingen Grondrecht, Ineos Will Fall, Recht op Lucht, Pijpleiding ACTiecomité en Red onze Kleiputten. Ze kregen steun van onder meer de Grootouders voor het Klimaat, Youth for Climate, Extinction Rebellion Antwerpen, Climaxi, Beweging.net Antwerpen, Boerenforum, Landbouwforum, Wervel, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, FIAN Belgium en Natuurpunt Waasland.

