Zowat 350 à 400 basisscholen zullen het komende schooljaar zonder handboeken moeten aanvatten. Dat bericht Het Laatste Nieuws zaterdag. Aan de basis liggen problemen bij de Nederlandse leverancier Cloudwise. 'Een zeer vervelende en onaanvaardbare situatie voor onze scholen', klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het Nederlandse Cloudwise neemt de afhandeling van bestellingen van schoolboeken sinds dit jaar over van Standaard Boekhandel. Maar daar zou nu sprake zijn van "data- en overnameproblemen".

"De huidige vertraging is helaas te wijten aan onze logistieke partner en onderaannemer die instaat voor de ontvangst, verwerking en levering van alle schoolboeken van verschillende uitgeverijen", vertelt directeur Philip Vermeylen "We doen er alles aan om onze logistieke partner meer middelen en mankracht te doen inzetten. Als dat nodig blijkt, via gerechtelijke weg. Een en ander doet zich dus voor buiten onze wil om", aldus nog Vermeylen.

Hoe dan ook zouden tot 400 scholen het nieuwe schooljaar meer dan waarschijnlijk zonder nieuwe handboeken moeten aanvatten. "Ondanks beloftes kan het bedrijf niet aan de eisen van de overgenomen raamovereenkomst van Standaard Boekhandel voldoen. Dat is uiteraard een ernstig probleem, dat een verdere samenwerking moeilijk maakt", klinkt het bij Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Cloudwise zegt aan een oplossing te werken en indien nodig te willen opdraaien voor de print- en kopieerkosten.

