Een op de drie werkende Belgen ervaart sinds de covid-19-pandemie een positief effect op het professionele welbevinden. Dit staat in contrast met cijfers over het algehele mentale welzijn die een pak minder goed zijn. 'Werk, en dus de inbedding van iemand in een groter geheel, maakt een groot verschil voor de impact van de crisis op het welzijn.'

Deze resultaten blijken uit een enquête van Antwerp Management School (AMS), UGent en B-Tonic onder 2286 werknemers en 327 werkgevers. Uit de antwoorden blijkt dat een op de drie een positief effect laat optekenen van de huidige gezondheidssituatie op het professionele welbevinden.

Hybride werken

Vooral 'hybride werken' slaat aan en voor een meerderheid van ongeveer zes op de tien (57 procent) ondervraagden is van thuis uit werken bevorderlijk voor de werk-privébalans (tegenover 27 procent negatief). 'De bevraagde vrouwen staan duidelijk positiever tegenover telewerk dan de mannen', zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) die de bevraging mee analyseerde. '62 procent van hen vermoedt een positief effect op efficiëntie, tegenover 49 procent van de mannen.'

'Het klopt dat een steeds groter wordende groep werknemers de pandemie en bijhorende maatregelen zoals telewerk om weet te buigen tot iets positiefs', zegt Kathleen Vangronsvelt van AMS. De verklaring hiervoor is volgens haar zowel bij het individu als bij de organisatie te zoeken. De bevraging legt bijvoorbeeld bloot dat kenmerken die eigen zijn aan een baan, zoals autonomie, steun van de leidinggevende en een goede dialoog tussen werkgever en werknemer een belangrijke impact hebben op hoe men de crisis mentaal en professioneel verteert. 'Voelen dat respectvolle dialoog mogelijk is, geeft medewerkers een gevoel van psychologische veiligheid, wat tevredenheid en engagement ten goede komt', zegt Vangronsvelt.

Psychologisch kapitaal

Een tweede belangrijke component blijkt de mentale weerstand van het individu. 'Het persoonsgebonden psychologisch kapitaal van een werknemer - veerkracht, hoop, optimisme - speelt natuurlijk ook een ', zegt Vangronsvelt.

'vermoeden dat nu de pandemie al twee jaar duurt, we allemaal langzaam onze mentale balans terugvinden. Uit onze bevraging blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers steeds minder onzekerheid ervaren rond de negatieve effecten van de pandemie op zaken als jobzekerheid of hun loopbaanperspectieven.'

Belang van je ingebed voelen

In vergelijking met de meest recente gezondheidsenquête van Sciensano, die aangeeft dat het mentale welzijn sinds het begin van de pandemie nog nooit zo slecht was, zijn dit opmerkelijke resultaten. Een mogelijke cruciale factor is volgens Vangronsvelt het feit dat het in hun bevraging enkel over mensen gaat die een baan hebben. 'Wij onderzoeken de impact van de pandemie op werknemers. Sciensano bevraagt alle volwassenen, inclusief studenten en mensen zonder job.'

'Mogelijk maakt net de inbedding van een persoon in een groter geheel zoals een organisatie met collega's, structuur en zinvolle bijdragen, een groot verschil wat betreft de impact van de crisis op het mentaal welzijn. Het is ook geweten dat vooral jongvolwassenen het mentaal erg moeilijk hebben, een groep die minimaal vertegenwoordigd is in onze bevraging.'

Motivatie krijgt wel klappen

Toch is het ook op de werkvloer niet enkel een goed-nieuwsshow: drie op de vier werkgevers geeft aan zich zorgen te maken over het mentaal welzijn van de medewerkers. Uit de bevraging blijkt dat nog steeds 18 procent zich mentaal niet gezond voelt. Ook zien de onderzoekers dat de negatieve impact op de werkmotivatie hoog is: 38 procent. In maart 2020 was dat nog maar 28 procent.

Maar dit betekent niet dat we in België ook lijden onder 'the great resignation', zeggen de onderzoekers, verwijzend naar het recordaantal van miljoenen Amerikanen die in 2021 hun veilige job vaarwel wuifden.

Hier is het beeld genuanceerder: meer dan de helft (53 procent) van de bevraagde werknemers zegt meer na te denken over hun loopbaan. Dit vertaalt zich echter niet in actief zoeken naar ander werk: 74 procent is hier niet mee bezig, 21 procent kijkt passief uit naar ander werk en 5 procent is effectief op zoek naar een andere baan. .

'Het feit dat Belgen niet graag van job wisselen heeft als belangrijk voordeel dat het voor werkgevers écht wel loont om te investeren in de ontwikkeling en het mentaal welzijn van mensen. De kans is heel groot dat die investering zal renderen - en mogelijk medewerkers zelfs in staat stelt om de pandemie positief te verteren', concludeert loopbaanexpert Ans De Vos van AMS.

