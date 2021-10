Chemiebedrijf 3M blijft ontkennen dat de luchtemissies van de huidige activiteiten in Zwijndrecht verantwoordelijk zouden zijn voor de aanwezigheid van stoffen zoals PFOS in het bloed van omwonenden. Dat zegt het bedrijf in een mededeling die werd verstuurd na aanvang van de hoorzitting die plaatsvindt bij de omgevingsinspectie in Antwerpen.

De delegatie van 3M die donderdag arriveerde bij de omgevingsinspectie, wilde daar geen commentaar kwijt, maar in de mededeling zegt het bedrijf zich te blijven inzetten om alle vragen over de huidige en historische productieactiviteit te beantwoorden. 'Wij zullen dit vandaag publiekelijk blijven benadrukken in de discussie met de omgevingsinspectie', klinkt het.

3M is verder karig met commentaar op de verontrustende bloedwaarden bij een groot deel van de geteste omwonenden van de fabriek in Zwijndrecht. Het bedrijf ontkent wel dat de huidige luchtemissies daarvoor verantwoordelijk zijn. 'Wij werken samen met VITO en andere agentschappen om emissiebronnen te helpen identificeren', klinkt het. '3M zal dit proces uitvoeren.'

De hoorzitting zal mee bepalen of bepaalde productieprocessen moeten worden stilgelegd, een dreigement van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 3M reageert niet rechtstreeks op die boodschap, maar heeft het wel over 'onnauwkeurige verklaringen' die deze week zijn gebeurd. Zelfs het tijdelijk stilleggen van de activiteiten van 3M 'zou niemand ten goede komen', meent het bedrijf. 'Banen komen in gevaar, het voltooien van het Oosterweel-project komt in gevaar, vitale industriële bedrijven kunnen niet meer bediend worden', klinkt het. 'De sluiting van een fabriek zoals 3M in Zwijndrecht zou enorme onzekerheid veroorzaken voor wereldwijde toeleveringsketens en industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaart, transport en halfgeleiderfabricage. Het bedrijfsklimaat in België en Europa kan ernstig verstoord worden. Wat nog belangrijker is, is dat het beoogde doel om toekomstige blootstelling aan PFAS te voorkomen, hiermee niet zou worden bereikt.'

