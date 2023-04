‘3M wil grote hoeveelheden ultrakorte-keten PFAS in Schelde kunnen lozen’

Chemiebedrijf 3M heeft bij de provincie Antwerpen een vergunning aangevraagd om forse hoeveelheden ultrakorte-keten PFAS in de Schelde te mogen lozen vanaf zijn site in Zwijndrecht. Dat zegt nieuwssite Apache. Groen, in de provincieraad in de oppositie, vraagt om de vergunning niet toe te kennen.

Ultrakorte-keten PFAS worden volgens Apache al decennia door 3M in de Schelde geloosd, maar die lozingen zijn niet in een vergunning opgenomen en de omvang ervan wordt niet gemeten. De argumentatie die werd gevolgd was onder meer dat het meten ervan erg moeilijk is en de stoffen niet zo schadelijk zouden zijn.

Intussen is in de nasleep van de PFAS-crisis echter steeds meer debat ontstaan over de mogelijke gezondheidsimpact van ook ultrakorte-keten PFAS, en over het hanteren van het voorzorgsprincipe wanneer het gaat om het uitstoten of lozen ervan.

Dat 3M nu om lozingsnormen vraagt voor de stoffen, komt het bedrijf op kritiek te staan. Zo vraagt Groen aan het provinciebestuur om de vergunning te weigeren. “De lozingsnormen die 3M voorstelt zijn veel te hoog, veel hoger dan toegelaten”, zegt Groen-provincieraadslid Ilse Van Dienderen. “Dit kan echt niet.” 3M wilde woensdag niet meteen een reactie kwijt.