Het Amerikaanse bedrijf 3M zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen tegenover zijn medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin het actief is. Dat gebeurt door onder meer bodemonderzoeken, laat het bedrijf weten in een mededeling.

Daarmee reageert 3M voor het eerst op de PFOS-vervuiling in en rond zijn fabriek in Zwijndrecht.

PFOS behoort tot de PFAS-familie van chemische stoffen. Tot 2002 produceerde 3M de vervuilende stof op zijn site in Zwijndrecht. Sindsdien 'investeren we voortdurend in manieren om nog verantwoordelijker te produceren en de bodem en het grondwater te remediëren', klinkt het.

Zo voerde het bedrijf in 2006 een bodemonderzoek uit, dat resulteerde in een bodemsaneringsproject dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM, het Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering.

In 2019 volgde een actualisering van het bodemonderzoek. Dat onderzoek is nog lopende. Daarbij wordt 'rekening gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS', luidt het. 'Dit lopende onderzoek houdt ook rekening met de omgeving buiten het 3M-terrein. Indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen zal OVAM de vervolgstappen bepalen', verzekert het bedrijf.

De Oosterweelwerken ter hoogte van Zwijndrecht op 2 april 2021. © Belga

'Geen negatieve gezondheidseffecten'

Het wijst er voorts nog op dat het altijd nauw heeft samengewerkt met lokale en regionale overheden, OVAM en lokale ngo's. 'Ook de afgelopen weken hebben we met deze partijen gesproken en zullen we deze gesprekken blijven voortzetten', staat er in de mededeling. Er zou ook al een eerste gesprek geweest zijn met de door de Vlaamse regering aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken.

Tot slot wijst het bedrijf erop dat uit studies blijkt dat bij 3M-werknemers - ook in Zwijndrecht -, die doorgaans een hogere bloostelling hebben aan materialen als PFOS, geen negatieve gezondheidseffecten zijn vastgesteld.

Later op de dag zullen enkele verantwoordelijken van 3M gehoord worden over de PFAS-problematiek in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.

Daarmee reageert 3M voor het eerst op de PFOS-vervuiling in en rond zijn fabriek in Zwijndrecht.PFOS behoort tot de PFAS-familie van chemische stoffen. Tot 2002 produceerde 3M de vervuilende stof op zijn site in Zwijndrecht. Sindsdien 'investeren we voortdurend in manieren om nog verantwoordelijker te produceren en de bodem en het grondwater te remediëren', klinkt het. Zo voerde het bedrijf in 2006 een bodemonderzoek uit, dat resulteerde in een bodemsaneringsproject dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM, het Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering. In 2019 volgde een actualisering van het bodemonderzoek. Dat onderzoek is nog lopende. Daarbij wordt 'rekening gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS', luidt het. 'Dit lopende onderzoek houdt ook rekening met de omgeving buiten het 3M-terrein. Indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen zal OVAM de vervolgstappen bepalen', verzekert het bedrijf. Het wijst er voorts nog op dat het altijd nauw heeft samengewerkt met lokale en regionale overheden, OVAM en lokale ngo's. 'Ook de afgelopen weken hebben we met deze partijen gesproken en zullen we deze gesprekken blijven voortzetten', staat er in de mededeling. Er zou ook al een eerste gesprek geweest zijn met de door de Vlaamse regering aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken. Tot slot wijst het bedrijf erop dat uit studies blijkt dat bij 3M-werknemers - ook in Zwijndrecht -, die doorgaans een hogere bloostelling hebben aan materialen als PFOS, geen negatieve gezondheidseffecten zijn vastgesteld. Later op de dag zullen enkele verantwoordelijken van 3M gehoord worden over de PFAS-problematiek in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.