Chemiebedrijf 3M werkt aan een nieuw waterzuiveringssysteem dat op termijn de PFAS-lozingen in Zwijndrecht met meer dan 99 procent moet verminderen.

Dat hebben afgevaardigden van het bedrijf vrijdag gezegd op een hoorzitting van de Vlaamse onderzoekscommissie PFAS-PFOS. Naast een beschrijvend bodemonderzoek loopt er ook een nieuw bloedonderzoek bij de (ex-)werknemers van de site.

Tijdens een zitting van de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement, kreeg chemiebedrijf 3M de gelegenheid om uitleg te verschaffen bij de activiteiten in Zwijndrecht en de acties om het PFOS-probleem aan te pakken.

'Wij begrijpen dat er vragen zijn over de aanwezigheid van PFAS en in het bijzonder PFOS in het milieu, hoe 3M gaat remediëren en wat dit gaat kosten', zei het bedrijf bij de start van de hoorzitting.

James Kotsmith, directeur Corporate Environment bij 3M, gaf aan de leden van de commissie meer uitleg bij een bodemsaneringsproject dat sinds 2010 loopt. Via een zogenoemd 'pump-and-treat'-systeem moeten de lozingen in de Schelde gereduceerd worden. Op dit ogenblik werkt het bedrijf aan een nieuw waterzuiveringssysteem dat op korte termijn de PFAS-lozingen met 95 procent en uiteindelijk met meer dan 99 procent moet verminderen.

'Geen negatieve gezondheidseffecten gezien'

Rebecca Teeters, Senior Vice President Environmental Strategies and Initiatives, gaf aan dat er op dit moment een nieuw bloedonderzoek loopt bij de werknemers van 3M alsook gepensioneerden van het bedrijf, waarvan de resultaten nog niet binnen zijn. Ze zei dat er nog geen wetenschappelijke consensus is over de schadelijke gevolgen van PFAS in het bloed. 'Een onderzoek uit 2000 bij werknemers in Zwijndrecht en in Decatur, in de Amerikaanse staat Alabama, toonde waarden die honderden tot duizenden malen hoger lager dan bij de algemene bevolking, maar we hebben geen negatieve gezondheidseffecten gezien.'

Toch onderneemt het bedrijf acties, zegt Teeters. 'We wachten niet op wetenschappelijke consensus over gezondheidseffecten om actie te ondernemen. We zijn bezig met een beschrijvend bodemonderzoek, samen met OVAM, om te bekijken welke acties we moeten nemen.'

Leden van de onderzoekscommissie waren bij momenten niet tevreden met de antwoorden van 3M. 'We zijn een onderzoekscommissie', zei Koen Daniëls (N-VA) tijdens een tussenkomst. 'U zegt een aantal keer: het onderzoek loopt, maar dit is ook een onderzoek. Wij doen hier aan waarheidsvinding en ik zou een oproep willen doen aan de mensen van 3M om echt ten gronde op vragen te antwoorden.'

