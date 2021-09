Het Amerikaanse chemieconcern 3M, dat verantwoordelijk wordt geacht voor de historische PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving, moet een tweede keer naar de PFOS-PFAS-onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement komen. Dat laat commissievoorzitter Hannes Anaf (Vooruit) maandag weten.

Afgelopen vrijdag zakte de 3M-top al eens af naar het Vlaamse halfrond, maar verschillende parlementsleden reageerden achteraf ontgoocheld. "Het optreden van 3M-leiding voldeed totaal niet. De commissieleden stelden verschillende pertinente vragen. De meesten bleven zonder antwoord", legt commissievoorzitter Anaf uit.

Daarom heeft de commissie nu beslist 3M een tweede keer naar de commissie te halen. 'We zullen hen de lijst met onbeantwoorde vragen bezorgen, zodanig ze bij een nieuwe hoorzitting wél met antwoorden kunnen komen', aldus Anaf.

Wanneer 3M wordt terug verwacht is vooralsnog niet duidelijk. Anaf: 'Ze krijgen wat tijd om de vragen grondig voor te bereiden. Maar we verwachten wel duidelijke antwoorden op korte termijn.'

