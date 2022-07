3M laat eerste saneringsplan herwerken na opmerkingen van OVAM

Chemiebedrijf 3M heeft zijn onlangs ingediende bodemsaneringsplan (BSP) voor de gronden vlak bij zijn site in Zwijndrecht weer ingetrokken om een eerste deel ervan tegen 31 juli te herwerken. Dat meldt afvalstoffenmaatschappij OVAM. Volgens OVAM bevatte het oorspronkelijke plan nog te veel onduidelijkheden. Aan de timing van de eerste saneringsfase hoeft volgens 3M niets te veranderen.

OVAM noemt het door 3M ingediende plan ‘onvoldoende helder’ om in een consultatieronde voor te leggen aan allerlei betrokken partijen zoals bewoners, landbouwers, bedrijven en lokale besturen. Voor een deel van de zone waarop het plan betrekking heeft, is nog meer onderzoek nodig om het project grondiger uit te werken, klinkt het.

Het saneringsplan voor die eerste zone rond 3M in Zwijndrecht wordt nu in twee delen opgesplitst. Een eerste deel, rond de gronden die het dichtste bij de fabriekssite liggen, wordt tegen 31 juli door 3M aangepast. Het tweede deel volgt tegen 31 december. ‘Met deze aanpak kan 3M samen met de bodemsaneringsdeskundige nog dit jaar starten met de saneringswerken’, stelt OVAM. ‘Daarnaast maakt deze manier van werken het ook mogelijk om in de volgende fases opnieuw kwaliteitsvolle voorstellen van BSP voor te leggen aan de betrokken bewoners en eigenaars.’

3M bevestigt in een reactie dat het aanpassen van het plan geen impact zal hebben op de uitvoering van de eerste fase van de sanering. Het bedrijf zegt ook bijkomende stalen te zullen verzamelen om de aanpassingen te kunnen doorvoeren en ervoor te zorgen dat de saneringsmaatregelen zullen voldoen aan de eisen van het bodemdecreet.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laat in een reactie optekenen dat de inwoners van Zwijndrecht recht hebben op volledige en kwaliteitsvolle informatie over de sanering van hun gronden. ‘We willen niet zomaar eender welke sanering, maar de kwaliteitsvolle sanering waar de Zwijndrechtenaars recht op hebben’, zegt ze. ‘Als dat wil zeggen dat 3M extra werk in zijn dossier moet steken, dan moet het die verantwoordelijkheid simpelweg opnemen.’