3M in beroep tegen strengere milieuvoorwaarden provincie

Chemiebedrijf 3M gaat in beroep tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen om de milieuvoorwaarden voor zijn fabriek in Zwijndrecht te verstrengen. Dat meldt het bedrijf in een mededeling.

3M in Zwijndrecht op 16 juni 2021.