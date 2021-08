3M heeft aan de omgevingsinspectie aangegeven dat FBSA als bijproduct voorkomt in zijn productieproces en dat het na zuivering wordt geloosd. Dat zegt het Departement Omgeving dinsdag.

Het bedrijf maakte dit bekend tijdens het onderzoek dat de omgevingsinspectie de laatste dagen voerde. In dat kader werden vorige week ook stalen genomen die geanalyseerd worden door VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Op die resultaten is het nog even wachten, omdat het laboratorium nog een standaard moet aanvragen.

Maandagavond verstuurde 3M ook een lijst met informatie over alle schadelijke stoffen die in de fabriek worden geproduceerd en de impact daarvan op de omgeving. Of de productie van de cehmische stof FBSA ook op die lijst is opgenomen, is nog niet bekend.

"Wij wachten nog op het externe advies van een toxicoloog om een beeld te krijgen van de impact van FBSA", zegt woordvoerder Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving. "Over de stof is op dit moment heel weinig bekend."

Daarnaast zal de omgevingsinspectie deze week nog een proces-verbaal overmaken aan het parket, over het feit dat 3M in het verleden niet alle info had overgemaakt aan het de vergunningverlenende instantie. Het pv zal opgenomen worden in het lopende gerechtelijk onderzoek.

Dinsdagnamiddag wordt 3M bij de omgevingsinspectie verwacht voor een hoorzitting rond de zaak. Wellicht woensdag zit de inspectie dan samen met Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA), om te beslissen over mogelijke maatregelen tegen het bedrijf.

