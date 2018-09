32 vrijgelaten transmigranten gekend voor verstoren openbare orde

Afgelopen weekend raakte bekend dat tientallen mensen zonder verblijfspapieren uit gesloten centra waren vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten die door de politie opgepakt waren. Maandag bleek bovendien dat minstens één van hen bekend was voor criminele feiten, in tegenstelling tot wat bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) eerder beweerde.

In Terzake kwam Francken voor het eerst met cijfers: 202 mensen zonder papieren zijn vrijgelaten, waarvan 32 'gekend waren voor openbare orde', aldus Francken. Op de aard van de gepleegde feiten ging hij niet dieper in. 'Wat is het criterium voor vrijlating? Degene waarvan we het minst kans hebben dat we ze nog weg gaan krijgen.'

De staatssecretaris benadrukt wel dat het niet gaat om straffeloosheid: het gaat om mensen die na een veroordeling hun straf hebben uitgezeten, en daarna in een gesloten centrum terecht kwamen met het oog op uitwijzing naar hun lang van herkomst. Maar dat is niet altijd eenvoudig: naar bepaalde landen kunnen mensen niet teruggestuurd worden, en in andere gevallen is het moeilijk om te bepalen waar de persoon precies vandaan komt.

Om de problematiek het hoofd te bieden, wil Francken op korte termijn nieuwe opvangcapaciteit creëren. Deze week nog zal hij in de regering een voorstel doen voor een nieuw gesloten centrum.