Ondanks het verbod op de twee betogingen tegen de coronamaatregelen zijn heel wat mensen toch naar Brussel afgezakt.

De politie was massaal aanwezig om zondag alle vormen van protest tegen de coronamaatregelen in de kiem te smoren. Zowel aan het Atomium als aan Brussel-Centraal waren er plannen om te betogen, maar er werd geen toestemming gegeven.

De Brusselse politie raadde iedereen af om ter plaatse te komen. Wie toch afzakte, liep het risico om bestuurlijk te worden aangehouden. Die arrestaties vonden ook plaats. In de buurt van de grote Brusselse treinstations pakte de politie een 300-tal mensen op. Aan het Noordstation werden 86 mensen opgepakt, in de buurt van het Zuidstation nog eens een 30-tal en het overgrote deel van de arrestaties gebeurde rond het Centraal Station.

De politie bevestigt dat er heel wat voetbalsupporters van een vijftal eersteklasseclubs naar de hoofdstad kwamen om te betogen. De manifestanten kwamen zowel uit Vlaanderen als uit Wallonië en deden dat met een gezamenlijke boodschap. Ze vinden de coronamaatregelen te streng en eisen hun vrijheid en hun sociale leven terug.

