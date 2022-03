Knack is drie keer genomineerd voor de Belfius Persprijzen.

Twee onderzoeksdossiers in de categorie Print & Web maken kans: het Pegasus Project, door Kristof Clerix, en Als het goede doel ontspoort: Poverello en Rafaël, door Ruben Brugnera, Marieke Brugnera, Emmanuel Morimont, David Leloup en Thierry Denoël.

De artikelen over de Maai Mei Niet-campagne, geschreven door Simon Demeulemeester, zijn genomineerd in de categorie Coup de Coeur.

Pegasus Project

Het Pegasus Project is een internationaal journalistiek onderzoek naar het gebruik van de spionagetool Pegasus, ontworpen om de smartphones van terroristen en criminelen te bespioneren. Uit het onderzoek blijkt dat Pegasus massaal wordt ingezet tegen journalisten en mensenrechtenactivisten in tal van landen. Het project is gecoördineerd door het non-profit platform Forbidden Stories, dat samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International toegang kreeg tot een gigantisch gegevenslek. De data zijn maandenlang onderzocht door meer dan 80 journalisten van 17 media uit 10 landen -waaronderKnack,Le Soir,The Washington Post,The Guardian,Le MondeenSüddeutsche Zeitung. Knack.be berichtte in de zomer van 2021 over de belangrijkste resultaten.

Bekijk al onze onthullingen over het Pegasus Project

Als het goede doel ontspoort: Poverello en Rafaël

De bekende armoedeorganisatie Poverello heeft aan geld geen gebrek. Dankzij gulle giften spaarde ze voor 50 miljoen euro aan vastgoed en 14 miljoen liquide middelen bij elkaar. Wat er met dat geld gebeurt, mag niemand weten. Naar armenzorg gaat het nauwelijks. De sporen leiden naar het persoonlijke netwerk van de schatbewaarder. En naar het Interdiocesaan Centrum van de katholieke kerk.

Lees:

De vraag van 14 miljoen: waar is het geld van Poverello?

Brussels huisvestingsproject Rafaël ten onder na overname door kerk

Maai Mei Niet: waarom Knack zich moeit met uw gazon

De Vlaamse biodiversiteit staat onder grote druk. Hoe kunt u helpen? Vooral door iets níét te doen, zeggen experts. Knack hielp u in mei 2021 op weg.

Lees al onze artikels over de Maai Mei Niet-campagne.

De editie 2022 omvat onder meer 'FlowerPower De Tuin', het grootste burgerwetenschapsonderzoek naar graslandherstel van West-Europa.

Twee onderzoeksdossiers in de categorie Print & Web maken kans: het Pegasus Project, door Kristof Clerix, en Als het goede doel ontspoort: Poverello en Rafaël, door Ruben Brugnera, Marieke Brugnera, Emmanuel Morimont, David Leloup en Thierry Denoël. De artikelen over de Maai Mei Niet-campagne, geschreven door Simon Demeulemeester, zijn genomineerd in de categorie Coup de Coeur. Het Pegasus Project is een internationaal journalistiek onderzoek naar het gebruik van de spionagetool Pegasus, ontworpen om de smartphones van terroristen en criminelen te bespioneren. Uit het onderzoek blijkt dat Pegasus massaal wordt ingezet tegen journalisten en mensenrechtenactivisten in tal van landen. Het project is gecoördineerd door het non-profit platform Forbidden Stories, dat samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International toegang kreeg tot een gigantisch gegevenslek. De data zijn maandenlang onderzocht door meer dan 80 journalisten van 17 media uit 10 landen -waaronderKnack,Le Soir,The Washington Post,The Guardian,Le MondeenSüddeutsche Zeitung. Knack.be berichtte in de zomer van 2021 over de belangrijkste resultaten.Bekijk al onze onthullingen over het Pegasus ProjectDe bekende armoedeorganisatie Poverello heeft aan geld geen gebrek. Dankzij gulle giften spaarde ze voor 50 miljoen euro aan vastgoed en 14 miljoen liquide middelen bij elkaar. Wat er met dat geld gebeurt, mag niemand weten. Naar armenzorg gaat het nauwelijks. De sporen leiden naar het persoonlijke netwerk van de schatbewaarder. En naar het Interdiocesaan Centrum van de katholieke kerk.Lees: De vraag van 14 miljoen: waar is het geld van Poverello?Brussels huisvestingsproject Rafaël ten onder na overname door kerkDe Vlaamse biodiversiteit staat onder grote druk. Hoe kunt u helpen? Vooral door iets níét te doen, zeggen experts. Knack hielp u in mei 2021 op weg.Lees al onze artikels over de Maai Mei Niet-campagne.De editie 2022 omvat onder meer 'FlowerPower De Tuin', het grootste burgerwetenschapsonderzoek naar graslandherstel van West-Europa.