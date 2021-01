De Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) ­heeft beslist om een grote groep langdurig zieken die dit jaar controle zouden krijgen, meteen te erkennen tot aan de wettelijke ­pensioenleeftijd. Dat schrijft De Standaard zaterdag.

In totaal gaat het om 29.229 uitkeringsgerechtigde personen die behoren tot een van de volgende drie categorieën: ze zijn tien jaar of langer ­arbeids­ongeschikt, ouder dan 58, of ­minstens 50 én al vijf jaar of ­langer arbeids­ongeschikt.

Normaal gezien moet de Hoge Commissie, die evenveel artsen van de ziekenfondsen als van de overheid telt, beslissingen nemen over die individuele dossiers. Maar nu hebben ze dus onmiddellijk een grote groep langdurig zieken een uitkering gegeven tot aan het pensioen, ook al zitten daar misschien nog werkwilligen bij.

'Dit is een one shot en heel uitzonderlijk', zegt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver­zekering (Riziv), de overheids­instelling die de Hoge Commissie overziet. Het Riziv moest naar ­eigen zeggen keuzes maken door de coronacrisis. 'De werk­belasting voor de artsen moest omlaag', zegt arts-coördinator Chantal Castelein. 'Door de ­coronacrisis konden de adviserende artsen tijdelijk geen fysieke consul­taties doen. Dat moeten ze nu inhalen. En door de strikte ­coronamaatregelen kunnen ze ook minder mensen uitnodigen.'

