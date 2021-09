Zowat 260 verpleegkundigen, volgens een schatting van de politie Brussel-Elsene, hebben maandag betoogd in de straten van Brussel om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van het verpleegkundig personeel. De verpleegkundigen verzamelden rond 11 uur aan het Europakruispunt en trokken vervolgens richting Wetstraat. Voor de neutrale zone vormden ze een menselijke SOS.

De noodoproep was bedoeld voor minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. Een kleine delegatie werd ontvangen door een vertegenwoordiger van het kabinet. Iets na 14 uur werd de manifestatie ontbonden.

De betoging was georganiseerd door Union4U, de Belgische autonome vakbond van beoefenaars van de verpleegkunde. De bedoeling van de betoging was om de verslechterende werkomstandigheden aan de kaak te stellen. De betogers willen dat het beroep aantrekkelijker wordt gemaakt om het hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen druk op het personeel. Ook vragen de verpleegkundigen een herziening van het nieuwe loonsysteem, zodat het specialisaties en opleidingen erkent, om de kwaliteit van de zorg op lange termijn niet te schaden.

Tijdens het onderhoud met het kabinet-Vandenbroucke werd de delegatie gewezen op de financiële middelen die sinds het begin van de legislatuur al werden vrijgemaakt voor het verplegend personeel. 'Een reeks maatregelen begint zijn impact te hebben op het terrein', zei Vandenbroucke ook in een persbericht dat hij na afloop verstuurde. Hij noemde daarin onder meer het Zorgpersoneelfonds van 402 miljoen euro, dat voor extra banen zorgde en contracten van bepaalde duur naar onbepaalde duur omzette. Er was ook de uitzonderlijke premie van 985 euro bruto en de consumptiecheque van 300 euro.

Daarenboven is er 600 miljoen euro gepland voor de uitvoering van het sociaal akkoord in de sector, waarvan 100 miljoen gaat naar de creatie van veiliger werkomstandigheden en 500 miljoen naar een systeem van eerlijker verloning. Verder is er nog een investering van 100 miljoen euro gepland om de zorgberoepen en -opleidingen aantrekkelijker te maken.

