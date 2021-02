De controle en begeleiding van langdurig zieken loopt fout.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Normaal moeten ­artsen van ziekenfondsen bepalen of iemand weer aan het werk kan of niet, maar zij zijn fors onderbemand. Amper 260 artsen moeten 460.000 mensen opvolgen. Bovendien moeten ze de langdurig zieken ook begeleiden naar aangepast werk. Dat alles zorgt er volgens de kranten voor dat er te weinig controles zijn en de deur openstaat voor fraude.

François Perl, directeur-generaal van de dienst Uitkeringen bij het Riziv, geeft toe dat er een tekort is aan adviserende artsen. 'In voltijdsequivalenten zijn er ongeveer 260 adviserende artsen voor heel België. Bij het Riziv hebben we er 16.'

