26 mei 2019 belooft een Superzondag te worden

Hebben we weer even geluk. De Belgische begroting voldoet niet aan de afspraken die we met Europa hebben gemaakt, maar gelukkig is er een lidstaat die volgens de Europese Commissie van haar begroting een nog grotere knoeiboel heeft gemaakt. De Italiaanse regering van de rechts-populistische Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging wil het tekort op haar begroting in 2019 laten oplopen tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), drie keer meer dan Europa met de vorige centrumlinkse bestuursploeg was overeengekomen. Daarom kreeg Italië van de Europese Commissie als allereerste Europese lidstaat een onvoldoende voor haar begrotingsplannen. Zo ontsnapt België aan de grootste Europese toorn.

