'Wit zal onze kleur zijn, het symbool van onze beschadigde en vermoorde kinderen, van de verraden onschuld, maar ook van de geweldloosheid.' Zo klonk het 25 jaar geleden in een persbericht voor de Witte Mars in Brussel. Ruim 300.000 Belgen trokken op 20 oktober 1996 in stoet door de straten van de hoofdstad na het losbarsten van de zaak-Dutroux. De betogers kwamen op straat voor een beter werkend gerecht en voor een betere bescherming van onze kinderen.

Nadat half augustus van dat jaar twee door de bende Dutroux ontvoerde meisjes, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, op het nippertje levend waren bevrijd uit de kelder van Dutroux' woning, kwam het schokkende besef dat Dutroux ook verantwoordelijk was voor de ontvoering van nog vier meisjes en voor de dood van zijn handlanger Bernard Weinstein. Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks werden dood teruggevonden.

De mars die op zondag 20 oktober 1996 om 14 uur startte aan het Noordstation, kwam er op vraag van Marie-Noëlle Bouzet, de moeder van het vermiste meisje Elisabeth Brichet. Zij riep in een interview op 20 september op om een grote betoging in Brussel te organiseren. De niet met zoveel woorden uitgesproken bedoeling was, dat de bevolking via deze mars uiting kon geven aan haar woede en frustratie om het verfoeide 'Spaghetti-arrest' dat het Hof van Cassatie een week eerder had uitgevaardigd. Dat arrest haalde onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van het onderzoek naar de misdaden van de bende-Dutroux, omdat hij een schijn van partijdigheid had gewekt door naar een benefiet te gaan van de vzw Marc et Corinne, waar ook ouders van vermiste kinderen aanwezig waren.

'We willen dat deze mars zonder spandoeken en zonder politieke slogans plaatsvindt. Wit zal onze kleur zijn, het symbool van onze beschadigde en vermoorde kinderen, van de verraden onschuld, maar ook van de geweldloosheid. Sluit u bij ons aan met een witte bloem of een witte ballon als teken van herkenning. Wij willen dat deze mars een vreedzame demonstratie van het volk zal zijn, passend bij onze solidariteit met alle kinderen', schreven de initiatiefnemers Marie-Noëlle Bouzet, Carine en Gino Russo, Louisa en Jean-Denis Lejeune, Paul en Betty Marchal en de familie van Loubna Benaïssa.

Het signaal van die honderdduizenden mensen die op straat kwamen, kon niet worden genegeerd. De organisatie Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, is rechtstreeks gegroeid uit het ongenoegen dat bij de bevolking was ontstaan over het falen van de opsporingsdiensten en het gerecht in de zaak-Dutroux. Via het Octopusakkoord werd de politie hervormd. Zo kwam een geïntegreerde politie met twee niveaus tot stand. Ook werd een strafuitvoeringsrechtbank ingevoerd die de aanvragen voor vervroegde vrijlating moet onderzoeken. Daarnaast werd een Hoge Raad voor de Justitie opgericht.

Aanstaande woensdag 20 oktober woont koningin Mathilde de herdenking bij van de vijfentwintigste verjaardag van de Witte Mars. Tijdens dit eerbetoon wordt hulde gebracht aan alle kinderen die het slachtoffer zijn van verdwijningen en seksuele uitbuiting. De herdenking vindt plaats in het Warandepark.

