Voor de kust van Zeebrugge zijn 24 transmigranten gered na een zoekactie. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé. Vijf transmigranten waren onderkoeld, van wie één iemand met ernstige onderkoelingsverschijnselen. Voor de reddingsoperatie moesten de windmolens van Northwester 2 stilgelegd worden.

Het bootje bevond zich in het windmolenpark waardoor de windmolens moesten worden stilgelegd. Uiteindelijk konden 24 transmigranten gered worden. Negentien werden met een patrouilleschip van het Belgische leger naar de marinebasis van Zeebrugge gebracht. Vijf personen waren onderkoeld en werden met de reddingshelikopter naar de basis gebracht, waar een medische interventiepost is ingericht. Één van hen heeft ernstige onderkoelingsverschijnselen. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. Onder de opvarenden waren enkel volwassen personen en ook één bejaarde vrouw.

Het waren de inzittenden zelf die woensdagmorgen de hulpdiensten belden. Het bootje zou zich op een kilometer van het windmolenpark Northwester 2 bevinden, dat bijna 50 kilometer in zee ligt. Vermoedelijk was het bootje al twee dagen op drift. Het bootje werd in het windmolenpark gelokaliseerd. Even was er de vrees dat er mensen in het water waren terechtgekomen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Om de reddingsactie veilig te laten verlopen, moesten de windmolens even worden stilgelegd. Ondertussen zijn de windmolens weer opgestart.

