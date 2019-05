Wie geen rekeningnummer doorgeeft aan de belastingdiensten, krijgt zijn eventuele terugbetaling via een postassignatie. Niet zo slim, vinden ze bij de FOD Financiën.

17 procent van de belastingplichtigen gaf in 2018 geen rekeningnummer door aan de fiscus. In het geval van 210.994 onder hen is dat niet verstandig: zij hebben recht op een terugbetaling. Wat doet de fiscus dan met het geld? 'Zij zijn terugbetaald via een postassignatie', zegt Francis Adyns van de Federale Overh...