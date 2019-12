Tijdens de regeerperiode 2014-2019 ging een unieke kans verloren om onze economie en financiën recht te trekken. 2019 was zelfs een verloren jaar. Wat brengt 2020?

Het oordeel over de financieel-economische prestaties van de regering-Michel is vernietigend. Of je nu kijkt naar de economische groei, de werkgelegenheid, de concurrentiekracht, de koopkracht of de begroting, de afgelopen vijf jaar presteerde België steeds slechter dan de buurlanden en de andere landen van de eurozone. Knack liet de voorbije jaren talloze experts hierover aan het woord, bijvoorbeeld Wim Moesen (KU Leuven) en Herman Matthijs (VUB en UGent) over de overheidsfinanciën, Stijn Baert (UGent) en Jan Denys (Randstad) over de arbeidsmarkt, Gert Peersman (UGent) en Paul De Grauwe (London School of Economics) over de groei en concurrentiekracht. Allemaal kwamen ze tot dezelfde conclusie: ondanks de rugwind van de dalende rente en de goede conjunctuur raakten we steeds meer achterop.

...