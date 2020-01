2019 was een recordjaar voor drugsvangsten in België. Voor cocaïne is er een stijging van 660 procent in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Douane en Accijnzen en minister van Financiën Alexander De Croo.

Cocaïne is de meest in beslag genomen drug in ons land. In de Antwerpse haven waren er vorig jaar 119 vaststellingen, goed voor 61,8 ton cocaïne, een stijging met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. De drie belangrijkste afzenders van de harddrug bleven ongewijzigd. Het ging om Brazilië, Ecuador en Colombia.

Daarnaast werd in Antwerpen ook 1.878 kilogram heroïne, 504 kilogram marihuana en 1.129 kilogram andere verboden middelen in beslag genomen. De douane werkt nu aan een screening van 100 procent voor de containers in de Antwerpse haven. Via doorgedreven risicoanalyses, e-nose en artificiële intelligentie moet een volledige scan mogelijk worden.

