2018 stevent af op beste begrotingsjaar in ruim een decennium

Het goede resultaat is volgens de krant vooral te danken aan de vele voorafbetalingen van vennootschapsbelasting, doordat de regering de boetes heeft verhoogd. Maar voor 2019, als het eenmalig effect is uitgewerkt, dreigt het begrotingstekort fors op te lopen.

Op basis van de eerste drie kwartalen is er een klein begrotingsoverschot van 0,35 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In dezelfde periode in 2017 was er een tekort van 0,9 procent.

Voor heel 2018 is nog niet bekend of er een begrotingsoverschot of -tekort zal zijn: de INR-cijfers voor het vierde kwartaal zijn nog niet bekend. Toch verwacht De Tijd een veel beter resultaat dan verwacht, zelfs het beste resultaat sinds 2007 toen een overschot van 0,2 procent werd opgetekend.

Dankzij de regeringsmaatregel om de boetes op te trekken voor bedrijven die weinig of geen voorafbetalingen doen, kwamen er in 2018 enkele miljarden meer aan vennootschapsbelasting binnen. Maar omdat bedrijven hun belasting maar één keer moeten betalen, dreigen de inkomsten uit vennootschapsbelasting in 2019 fors terug te vallen, aldus de krant.

De Nationale Bank voorspelt dit jaar een tekort van 1,6 procent van het bbp of 7,2 miljard euro. En het probleem is dat de regering in lopende zaken is en dus geen legitimiteit heeft om bij te sturen.