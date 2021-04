De achttien eersteklassers in het Belgische profvoetbal hebben vorig seizoen een fiscaal cadeau van 199,4 miljoen euro gekregen. Dat becijferde Het Nieuwsblad donderdag.

Het bedrag is de optelsom van fikse kortingen op de belastingen (93,8 miljoen) en de sociale zekerheid (105,6 miljoen). Om een voetballer bijvoorbeeld 100.000 euro netto te kunnen betalen, moet een voetbalclub slechts 120.000 euro budget voorzien, waar dat voor de meeste andere sectoren 250.000 euro is.

De zes grootste clubs krijgen jaarlijks 130,7 miljoen euro. Anderlecht is koploper met 32,2 miljoen euro­, gevolgd door Club Brugge, Standard, AA Gent, RC Genk en Antwerp.

Het fiscale voordeel is de laatste jaren fiks gestegen: tien jaar geleden ging het om 66,6 miljoen euro. Die stijging heeft alles te maken met de riante voetballerslonen. Een optelsom leert dat de eersteklasseclubs de laatste tien jaar in totaal 1,2 miljard euro staatssteun hebben gekregen.

Verschillende politieke partijen willen af van deze regeling. Het is niet duidelijk of en wanneer er een hervorming komt.

Het bedrag is de optelsom van fikse kortingen op de belastingen (93,8 miljoen) en de sociale zekerheid (105,6 miljoen). Om een voetballer bijvoorbeeld 100.000 euro netto te kunnen betalen, moet een voetbalclub slechts 120.000 euro budget voorzien, waar dat voor de meeste andere sectoren 250.000 euro is. De zes grootste clubs krijgen jaarlijks 130,7 miljoen euro. Anderlecht is koploper met 32,2 miljoen euro­, gevolgd door Club Brugge, Standard, AA Gent, RC Genk en Antwerp. Het fiscale voordeel is de laatste jaren fiks gestegen: tien jaar geleden ging het om 66,6 miljoen euro. Die stijging heeft alles te maken met de riante voetballerslonen. Een optelsom leert dat de eersteklasseclubs de laatste tien jaar in totaal 1,2 miljard euro staatssteun hebben gekregen. Verschillende politieke partijen willen af van deze regeling. Het is niet duidelijk of en wanneer er een hervorming komt.